Чому росіяни масово кидають свою військову техніку: роз'яснення ЗСУ

Окупанти масово залишають техніку втікаючи від ЗСУ

Рашисти змушені масово кидати свою військову техніку через раптові контрнаступальні дії бійців ЗСУ. Про це повідомив спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Тут головний фактор – це добре продумана нашими штабами операція та агресивна, зухвала реалізація Збройними силами. Вони були захоплені абсолютно зненацька в багатьох випадках і єдиним шансом втекти було на швидкій техніці, на кшталт автомобільної, щоб не втратити життя, залишивши важку техніку на місці бою», – розповів Череватий.

Спікер наголосив, що такі дії з боку росіян є великою ганьбою, оскільки він навіть не може згадати випадки, коли хтось ще залишав таку кількість військової техніки.

Нагадаємо, українські захисники показали трофейні російські танки. Відео буксування техніки на своїй сторінці у Facebook оприлюднили Збройні сили України. Причому тягнути довелося одразу два танки окупантів.

Раніше українські військові похизувались трофеями з Лиманського напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше також показав, які трофеї отримали українські захисники від рашистів.