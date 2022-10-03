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ЗСУ на півдні знищили ворожий гелікоптер Ка-52, 40 окупантів та два танки

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ на півдні знищили ворожий гелікоптер Ка-52, 40 окупантів та два танки
ЗСУ завдали нищівних ударів по ворогу на півдні
фото ілюстративне

Оперативне командування «Південь» просить українців не сповіщати про позитивні новини на передовій передчасно

Українські військові продовжують активні дії на півдні України. За минулу добу на півдні ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Ка-52, 40 окупантів та 2 танки. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Протягом бойового дня, 2 жовтня, українська авіація завдала 7 ударів по російських окупантах, а сили протиповітряної оборони у Бериславському районі Херсонської області збили ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Своєю чергою артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 340 бойових завдань. Завдяки діям наших бійців РФ втратила: 40 солдатів; два танки; 7 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Разом з тим оперативне командування «Південь» просить українців не сповіщати про позитивні новини на передовій передчасно, бо це може вартувати життя військовим і місцевим мешканцям звільнених територій.

«Не сповіщайте навіть позитивні, на ваш погляд, новини про дії наших підрозділів. Передчасний виток інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція», – закликали військові.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що у Росії суттєво зменшилась кількість ракет «Калібр» та «Точка», а тому вони обстрілюють Україну з С-300.

Теги: танки гелікоптер військові авіація

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