Цієї доби російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню



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Під Мар’їнкою і Широкиним працювали гранатомети

У неділю після опівдня нових обстрілів у районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано; загалом з опівночі окупанти тричі порушили режим тиші.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Всі обстріли укріплень українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

неподалік Мар’їнки та Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил сьогодні не зафіксовано.

У штабі також поінформували, що на ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, згідно з графіком завершено заходи з верифікації результатів завершення процесу розведення сил і засобів. Проте СММ ОБСЄ і надалі здійснюватиме моніторинг безпекової ситуації в цьому районі, уточнили у пресцентрі.

За інформацією штабу, на ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, тривають заходи щодо дотримання режиму тиші, обстановка залишається стабільною.

Нагадаємо, 7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.