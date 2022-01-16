Туристичний безлад у Славському. Голова селища визнав: Майкл Щур на 90% правий

Володимир Бега вважає, що журналісту «просто не повезло»

Відомий журналіст та телеведучий Майкл Щур (справжнє ім’я – Роман Вітонів, – ред.) побував у Славському, що на Львівщині, – найстарішому гірськолижному курорті України. Він був вражений станом курорту та неналежною якістю сервісу, а пост журналіста викликав жваве обговорення у мережі. В інтерв’ю «Главкому» селищний голова Славського Володимир Бега розповів, чому якість зимового відпочинку у курортному селищі далека від європейських зразків.

«Я з Майклом на 90% і навіть більше погоджуюся, він пише правду – погляд з боку. Мені дуже шкода, що йому зіпсували відпочинок окремі гравці так званого туристичного ринку», – зауважив Володимир Бега.

Водночас голова селища наголошує, що готель та курорт «Захар Беркут», про який розповів у своєму дописі Майкл Щур – не державний, а приватний. А також зазначає, – шкода, що журналіст не побачив змін, які відбуваються.

«Збудовані десятки кілометрів доріг, тротуарів, відремонтовані стадіони, школи, церкви і список можна продовжувати. Він приїхав за лижним відпочинком, це дуже малий зріз від усіх відпочивальників. Тут йому просто не повезло. Славське – один з найстаріших радянських курортів, тут важко за кілька років щось змінити. Я йшов на вибори зі своєю командою, щоби щось змінити. Найближчим часом Україна побачить ці зміни», – підсумував Володимир Бега.

Раніше Володимир Бега визнав, що у Славському каналізацію мають всього 20% об’єктів.

Як повідомлялося, ціни та рівень сервісу, а також ставлення місцевих мешканців до туристів у містечку Славське, що на Львівщині, обурили українського журналіста Майкла Щура (Романа Вітоніва).