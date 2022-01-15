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    Думки вголос

    Україну включили в інвестиційний stop-list більшість країн світу

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Інвестори тепер двічі подумають, перш ніж вкласти кошти в нашу економіку - Україну включили в інвестиційний stop-list більшість країн світу
    Інвестори тепер двічі подумають, перш ніж вкласти кошти в нашу економіку
    зображення з відкритих джерел

    Цей рік знову стане рекордним за еміграцією молодих людей

    Те про що всі розумні люди попереджали (неголоно) останній рік, сталося. Більшість банків та компаній, які працювали з Україною по лінії кредитування (товарного та фінансового) стали масово призупиняти свої проекти

    І, що важливо, це стосується всієї географії світу – від країн ЄС до Китаю (в китайській пресі дуже активно, між іншим, обговорюється тема можливої війни). Простіше кажучи, росіяни добилися найголовнішого в гібридній війні проти нас: вони починають зупиняти нашу економіку не лише через енергетику, але, що більш страшно, через неможливість її модернізувати в найближчі роки.

    Перше, що потрібно розуміти: найближчим часом сюди будуть заходити тільки політичні гроші.

    По-друге, головним інвестором залишиться держава, яка концентрується виключно на будівництві асфальтних доріг. Для тих, хто ще досі не зрозумів: таке будівництво – це кредитування інших країн (в собівартості дороги, лише 20-25% інвестиції залишається в Україні).

    По-третє, ми опиняємося в ситуаціі, коли і без того мінімальна модернізація нашого реального сектору, стане фактично нульовою.

    Що мала б робити держава? Підтримати всіх, хто будує щось нове чи модернізує старе.

    Але, на жаль, ми (Кабмін) відстаємо на півроку. Ми тільки зараз думаємо, як допомогти підприємствам у зв‘язку з високою ціною на енергоносії, взагалі не помічаючи нові виклики (про таку річ, як прогнозування цих викликів годі й говорити).

    Тому, вже зараз треба говорити про те, що цей рік знову стане рекордним по еміграції молодих людей. І в грудні ми про це говоритимемо на ефірах. Хоча про це треба говорити вже зараз. І не тільки говорити, а починати міняти підходи управління економікою.

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    Джерело: блог Вадима Денисенка

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    Теги: Кабмін ЄС інвестиції гроші українці гривня держава
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    Україну включили в інвестиційний stop-list більшість країн світу