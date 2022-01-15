Україну включили в інвестиційний stop-list більшість країн світу
Цей рік знову стане рекордним за еміграцією молодих людей
Те про що всі розумні люди попереджали (неголоно) останній рік, сталося. Більшість банків та компаній, які працювали з Україною по лінії кредитування (товарного та фінансового) стали масово призупиняти свої проекти
І, що важливо, це стосується всієї географії світу – від країн ЄС до Китаю (в китайській пресі дуже активно, між іншим, обговорюється тема можливої війни). Простіше кажучи, росіяни добилися найголовнішого в гібридній війні проти нас: вони починають зупиняти нашу економіку не лише через енергетику, але, що більш страшно, через неможливість її модернізувати в найближчі роки.
Перше, що потрібно розуміти: найближчим часом сюди будуть заходити тільки політичні гроші.
По-друге, головним інвестором залишиться держава, яка концентрується виключно на будівництві асфальтних доріг. Для тих, хто ще досі не зрозумів: таке будівництво – це кредитування інших країн (в собівартості дороги, лише 20-25% інвестиції залишається в Україні).
По-третє, ми опиняємося в ситуаціі, коли і без того мінімальна модернізація нашого реального сектору, стане фактично нульовою.
Що мала б робити держава? Підтримати всіх, хто будує щось нове чи модернізує старе.
Але, на жаль, ми (Кабмін) відстаємо на півроку. Ми тільки зараз думаємо, як допомогти підприємствам у зв‘язку з високою ціною на енергоносії, взагалі не помічаючи нові виклики (про таку річ, як прогнозування цих викликів годі й говорити).
Тому, вже зараз треба говорити про те, що цей рік знову стане рекордним по еміграції молодих людей. І в грудні ми про це говоритимемо на ефірах. Хоча про це треба говорити вже зараз. І не тільки говорити, а починати міняти підходи управління економікою.
Джерело: блог Вадима Денисенка