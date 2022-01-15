Туристичний скандал у Славському. Голова селища визнав ключову проблему – відсутність каналізації

Коштів на облаштування каналізації громада не має, уся надія – на інвесторів

Відомий журналіст та телеведучий Майкл Щур (справжнє ім’я – Роман Вітонів, – ред.) побував у Славському, що на Львівщині, – найстарішому гірськолижному курорті України. Він був вражений станом курорту та неналежною якістю сервісу, а пост журналіста викликав жваве обговорення у мережі. В інтерв’ю «Главкому» селищний голова Славського Володимир Бега розповів, у чому полягають найбільші проблеми відомого гірськолижного містечка.

Так, він визнав, що у Славському каналізацію мають всього 20% об’єктів.

«80% стоків ідуть в землю і далі в річки. І скільки ми не писали проєктів, запитів, робимо це п’ятий рік, грошей нам ніхто не дає. Ми розуміємо, що зі свого бюджету ми це не зробимо», – пояснив селищний голова.

За словами Володимира Беги, проведення каналізації і водопостачання до одного села – це 100 млн грн. Тим часом, бюджет розвитку громади складає 70 млн грн у рік.

Надію мають на інвестора, котрий має намір збудувати у Славському нові витяги. Ідеться про Віталія Антонова – власника Okko Group. Вже є анонсований час запуску першого витягу – зимовий сезон 2023-2024 рр. Це було озвучено ще минулого року на офіційній зустрічі з представниками міністерства розвитку громад та територій.

«Майбутній курорт не буде запущений без відповідного водопостачання і водовідведення. Це робитиметься за інвестиційні кошти», – підсумовує Володимир Бега.

Раніше повідомлялося, що що ціни та рівень сервісу, а також ставлення місцевих мешканців до туристів у містечку Славське, що на Львівщині, обурили українського журналіста Майкла Щура (Романа Вітоніва).