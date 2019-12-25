У центрі окупованого Сімферополя продають ялинки з Прикарпаття



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Штучні ялинки з Івано-Франківської області в Сімферополі Фото: Крим.Реалії

Ялинки переправляють в Крим через Росію

В окупованому Росією Сімферополі на новорічному ярмарку помітили штучні ялинки, привезені з Прикарпаття.

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Зазначається, що товар помітили під будівлею музичного театру на проспекті Кірова.

За словами продавця, товар виробляють на приватному підприємстві в Івано-Франківській області.

«Воно давно їх робить і партіями відправляє до Росії. Ми їх звідти веземо», - розповів він.

При цьому чоловік запевнив, що його товар сертифікований і на нього є всі відповідні документи. Він також розповів, що його торгові точки з українським ялинами працюють ще в трьох місцях столиці окупованого півострова.

До слова, Україна цього року експортувала ялинкові іграшки до 27 країн світу та заробила на цьому понад 7 мільйонів доларів. Найбільшими ринками збуту новорічних прикрас є Нідерланди, Польща, Німеччина, Білорусь і Швейцарія.