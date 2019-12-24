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    Економіка та фінанси

    Українські ялинкові прикраси купують 27 країн світу

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    Українські ялинкові прикраси купують 27 країн світу

    Найбільше ялинкових прикрас з України купують Нідерланди

    Україна цього року експортувала ялинкові іграшки до 27 країн світу та заробила на цьому понад 7 мільйонів доларів. Найбільшими ринками збуту новорічних прикрас є Нідерланди, Польща, Німеччина, Білорусь і Швейцарія.

    Про це у фейсбуці повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.

    За 10 місяців 2019 року поставки українських виробів для новорічних і різдвяних свят склали 7,5 мільйона доларів, – написав Качка.

    За його словами, це на 7,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.


    Що відомо про експорт українських прикрас:

    • Лідером, як і в попередні роки, є Нідерланди – 34,1% загального експорту новорічних та ялинкових виробів з України та 56,2% експорту до країн ЄС.
    • Іншими популярними напрямами є Польща, Німеччина, Білорусь, Швейцарія.
    • Суттєво зросли поставки новорічних прикрас за 10 місяців цього року у порівнянні з тогорічним періодом до Латвії, Грузії, Молдови, Румунії, США, Італії. Показники збільшилися у 2-3 рази.
    • Нові ринки для українських ялинкових прикрас – Австрія, Казахстан, Хорватія, Сербія та Кайманові острови.

    Австрія Білорусь ЄС Польща США Німеччина експорт Швейцарія торгівля Казахстан Нідерланди Сербія Хорватія Україна новорічні свята Різдвяні свята
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