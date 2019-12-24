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    Новини

    Вандали почали вирубувати ялинки у столичних парках (фото)

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    <span>Вирублено ялинку в новоствореному сквері на вулиці Глінки</span> - Вандали почали вирубувати ялинки у столичних парках (фото)
    Вирублено ялинку в новоствореному сквері на вулиці Глінки
    Фото: КП УЗН Солом'янського району

    Невідомі вирубали дві ялинки

    У Києві зафіксовані перші випадки передноворічного варварства. Так, у Солом’янському та Подільському вандали зрізали маленькі ялинки та сосни.

    «Вандали в дії - мінус одна блакитна ялинка... Дерево росло на площі ім. В.Марченка вже декілька років...», - йдеться в повідомленні комунального підприємства з утримання зелених насаджень Подільського району.

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    «Мінус одна ялинка в новоствореному сквері на вулиці Глінки, 6. В черговий раз закликаємо всіх бути небайдужими, берегти природу і красу нашого міста», - повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Солом’янського району.

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    До 31 грудня у Києві функціонуватимуть 97 законно розміщених сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас.

    Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» уже розпочало кампанію з попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року. Також облаштовано 15 пунктів прийому новорічних дерев у кожному районі Києва.
    Київ вандалізм ялинка Київзеленбуд
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