Вандали почали вирубувати ялинки у столичних парках (фото)



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Вирублено ялинку в новоствореному сквері на вулиці Глінки Фото: КП УЗН Солом'янського району

Невідомі вирубали дві ялинки

У Києві зафіксовані перші випадки передноворічного варварства. Так, у Солом’янському та Подільському вандали зрізали маленькі ялинки та сосни.

«Вандали в дії - мінус одна блакитна ялинка... Дерево росло на площі ім. В.Марченка вже декілька років...», - йдеться в повідомленні комунального підприємства з утримання зелених насаджень Подільського району.

«Мінус одна ялинка в новоствореному сквері на вулиці Глінки, 6. В черговий раз закликаємо всіх бути небайдужими, берегти природу і красу нашого міста», - повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Солом’янського району.

До 31 грудня у Києві функціонуватимуть 97 законно розміщених сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас.