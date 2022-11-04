У частині регіонів України пролунала повітряна тривога

Увага, варто подбати про безпеку!

Удень 4 листопада, близько 16 години, у частині регіонів України пролунав сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, українцям слід відреагувати на сигнал повітряної тривоги, і прямувати в укриття в тих областях, де оголошено тривогу!

Крім того, не слід фільмувати чи знімати на відео прильоти, якщо такі є. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

Станом на 16 годину сирени повітряної тривоги пролунали вже, в тім числі, й у столиці. У Києві тривога оголошена вперше за кілька днів.