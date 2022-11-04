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У частині регіонів України пролунала повітряна тривога

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У частині регіонів України пролунала повітряна тривога
Якщо почули сирени, прямуйте в укриття
скріншот із сайту

Увага, варто подбати про безпеку!

Удень 4 листопада, близько 16 години, у частині регіонів України пролунав сигнал повітряної тривоги. 

Нагадаємо, українцям слід відреагувати на сигнал повітряної тривоги, і прямувати в укриття в тих областях, де оголошено тривогу!

Крім того, не слід фільмувати чи знімати на відео прильоти, якщо такі є. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

У частині регіонів України пролунала повітряна тривога фото 1

Станом на 16 годину сирени повітряної тривоги пролунали вже, в тім числі, й у столиці. У Києві тривога оголошена вперше за кілька днів. 

Теги: війна Україна тривога

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