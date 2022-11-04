Стало відомо, чи будуть росіяни битися за Херсон – аналітика Інституту вивчення війни

Рашисти не готові покидати Херсон без бою

Російські окупанти утримують на правому березі Дніпра свої елітні підрозділи. Про це повідомляє американський Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики стверджують, що загарбники продовжують готувати запасні позиції на лівому (східному) березі Дніпра, облаштовуючи оборонні позиції на північний захід від Херсона та перекидаючи туди додаткові мобілізовані сили.

За попередньою інформацією, деякі російські елітні підрозділи – такі як повітряно-десантні війська та морська піхота – продовжують діяти на правому березі Дніпра, і їх повне виведення з півночі Херсонської області було б більш чітким показником того, що загарбники не будуть боротися за місто Херсон або населені пункти на правому березі.

Також раніше джерела обговорювали повідомлення про закриття деяких російських контрольно-пропускних пунктів в околицях Херсона, крадіжку міських пам'ятників та зняття російського прапора з будівлі Херсонської обласної адміністрації як ознаки відходу Росії з міста.

Нагадаємо, нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що українські військові можуть повернути Херсон під свій контроль.

Також ISW повідомляв, що рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні.

До слова, триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.