Лукашенко цинічно розказав, хто посилає білорусів на війну в України (відео)

Диктатор, імовірно, боїться, що білоруські бійці підіймуть зброю проти нього

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 листопада вкотре виступив із заявами, буцімто не планує відправляти своїх військовослужбовців на війну в Україну. Крім того, білоруський диктатор цинічно додав: мовляв, на смерть в Україну білорусів посилає не він, а противники режиму Лукашенка, які «сидять за границей».

Буцімто в Україні воюють ті самі люди, які у 2020 році намагалися домогтися справедливих виборів у Білорусі.

Нагадаємо, український дипломат вважає, що Російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко рано чи пізно кинуть війська з території Білорусі проти України.