Лукашенко цинічно розказав, хто посилає білорусів на війну в України (відео)
Диктатор, імовірно, боїться, що білоруські бійці підіймуть зброю проти нього
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 листопада вкотре виступив із заявами, буцімто не планує відправляти своїх військовослужбовців на війну в Україну. Крім того, білоруський диктатор цинічно додав: мовляв, на смерть в Україну білорусів посилає не він, а противники режиму Лукашенка, які «сидять за границей».
Буцімто в Україні воюють ті самі люди, які у 2020 році намагалися домогтися справедливих виборів у Білорусі.
Нагадаємо, український дипломат вважає, що Російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко рано чи пізно кинуть війська з території Білорусі проти України.
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