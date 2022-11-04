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Лукашенко цинічно розказав, хто посилає білорусів на війну в України (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Лукашенко цинічно розказав, хто посилає білорусів на війну в України (відео)
«Сидять за границей и посылают на смерть»
скріншот із відео

Диктатор, імовірно, боїться, що білоруські бійці підіймуть зброю проти нього 

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 листопада вкотре виступив із заявами, буцімто не планує відправляти своїх військовослужбовців на війну в Україну. Крім того, білоруський диктатор цинічно додав: мовляв, на смерть в Україну білорусів посилає не він, а противники режиму Лукашенка, які «сидять за границей».

Буцімто в Україні воюють ті самі люди, які у 2020 році намагалися домогтися справедливих виборів у Білорусі. 

Нагадаємо, український дипломат вважає, що Російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко рано чи пізно кинуть війська з території Білорусі проти України.

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Теги: Олександр Лукашенко смерть президент завод диктатор відео

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