«Піп сказав, що це не війна, а «спецоперація». Українська православна мережа ФСБ

Релігійни віктімблейминг. Як змінилася УПЦ МП після 24 лютого

Українська православна церква Московського патріархату у 2014 році не визнала Росію країною-агресоркою, відмовлялася відспівувати загиблих атовців та усіляко критикувала Томос і створення помісної Православної Церкви України.

24 лютого предстоятель УПЦ МП Онуфрій засудив дії Путіна і закликав до деескалації конфлікту. У травні було проведено Собор, на якому духовенство Московського патріархату показово відхрестилося від свого російського начальства, оголосивши про повну самостійність.

Втім, швидко стало зрозуміло, що ці зміни здебільшого декоративні. Якщо поглянути на рішення Собору УПЦ МП прискіпливіше, стає зрозуміло, що ніяких радикальних зрушень не відбулося. Все у рамках кремлівської пропаганди:

заклики до української влади про припинення війни і пришвидшення мирних переговорів;

засудження патріарха Варфоломія за надання автокефалії ПЦУ;

загострення конфронтації з ПЦУ.

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Та й з Російською православною церквою УПЦ МП зв’язку не розірвала, адже жодним чином не змінила свого канонічного статусу. Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент (Вечеря), у коментарі РБК говорив про духовну єдність із Російською православною церквою, яку вони продовжують підтримувати. Те ж саме зі свого боку заявив «міністр закордонних справ» РПЦ Іларіон (Алфеєв): «Єдність між РПЦ та УПЦ МП зберігається, РПЦ продовжить зміцнювати її».

З 37 тис. існуючих в Україні релігійних громад 12 тис. – це громади Московського патріархату

Загалом УПЦ МП веде підривну антиукраїнську діяльність ще з 90-х, зазначають в Інституті зовнішньополітичних досліджень. Запевняючи паству, що українці та росіяни – «один народ», УПЦ МП нічого не хотіла чути про українізацію церкви. Парафіянам насаджували думку, що воювати проти Росії – смертний гріх, братовбивча війна, а Голодомор, організований СРСР, був «справедливим покаранням». Ці російські наративи московська церква транслює і зараз, додаючи, що Україна сама винна у тому, що на неї напали, зауважують дослідники.

«Офіційно церковні представники Московського патріархату в Україні заявляють, що «діяльність української влади та Православної церкви України стала одним із приводів військового вторгнення в Україну, – розповідає науковець відділу суспільних процесів Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук. – Про Голодомор митрополит МП в Україні каже, що він був «врозумленням, упокоренням зі сторони Господа, нашої гордині. Є такий вислів: «катюзі по заслузі». Буцімто ми отримали те, що заслужили».

Віктімблейминг – звинувачення жертви злочину, нещасного випадку чи будь-якого виду насильства у тому, що з нею це сталося.

Як проповіді про «державний переворот» допомогли російській армії

Згідно з дослідженнями ГО «Детектор Медіа», після того як Путін назвав Революцію гідності «державним переворотом» і почав війну на Донбасі, діячі УПЦ МП під час богослужінь стали доносити до своєї пастви ідеї, що в Україні стався «переворот», добровольці ідуть на війну заради наживи, а російську мову в Україні утискають.

Дослідники наголошують: це була підготовка Московського патріархату до захоплення України Росією. І найактивніше така пропаганда діяла саме на тих територіях, які на сьогодні є окупованими.

Тепер же «топменеджери» УПЦ МП катаються до Москви, щоби зустрітися з московськими кураторами і відсвяткувати окупацію українських земель. У прямому сенсі відсвяткувати…

Під час оголошення незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей у кремлівській залі були присутні митрополит Луганський та Алчевський УПЦ Пантелеймон (Поворознюк), настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), а також архимандрит Алексій (Федоров), настоятель Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні.

Російську анексію українських земель освячувало духовенство УПЦ МП. На фото митрополит Луганський Пантелеймон

Як УПЦ МП ставиться до ЗСУ

Засуджуючи «братовбивчу війну», УПЦ МП підтримує російську армію. Відома історія, як у Слов’янську, у церкві Московського патріархату, виявили цілий арсенал боєприпасів для бойовиків у 2014 році. Неодноразово фіксувалися випадки, коли священники УПЦ МП і словом і ділом допомагали сепаратистам і російським військам на Донбасі.

У 2015-му представники Московського патріархату на чолі з предстоятелем церкви Онуфрієм не піднялися під час урочистого засідання парламенту, коли президент Порошенко зачитував імена героїв України, які отримали це звання під час антитерористичної операції. Звання героя України отримав 21 боєць, 10 із них – посмертно, зал зустрів інформацію про це стоячи, оплесками, духовенство УПЦ МП демонстративно сиділо на своїх стільцях.

Верхівка УПЦ МП публічно демонструвала зневагу до захисників України Фото: Лівий Берег

З початком повномасштабного вторгнення деякі діячі УПЦ МП продовжили усіляко допомагати росіянам. Наприклад, 25 лютого біля Гостомеля, поряд зі збитим гелікоптером, затримали протоієрея Михайла Павлущенка, який допомагав російській армії.

А 16 березня у Києві затримали такого собі отця Онуфрія, який співпрацював з російськими спецслужбами і надавав їм інформацію про блокпости та об’єкти критичної інфраструктури України.

У квітні у Сєвєродонецьку Луганської області священик УПЦ МП попався на тому, що передавав російським окупантам дані про дислокацію українських військових.

На Дніпропетровщині та Кіровоградщині священники Московського патріархату закликали парафіян підтримувати окупантів, не чинити їм супротив та усіляко допомагати «звільняти їх».

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При цьому, за даними Інституту зовнішньополітичних досліджень, Московський патріархат освячує зброю росіян. А під час похорону захисників України московські попи закривають двері храмів перед носом родичів загиблих. Зокрема, на Буковині батюшка не пустив у храм труну з тілом загиблого воїна.

«У селі Вербівка Заставнівського району відбулась нагла й кричуща подія. Місцевий московський піп і його прихвостень паламар закрили храм, щоби у нього не занесли для відспівування місцевого героя, який загинув на війні і якого, відповідно, мали хоронити військові капелани. Протоієрей УПЦ МП Василь Глинський ігнорував прохання батьків загиблого військового Дмитра Чайки відкрити релігійну споруду і надати церковні приналежності для похорону, які насправді належать всій громаді», – йшлося у повідомленнях на сторінці Facebook-спільноти «Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ с. Товтри».

Як потім пояснив священник Московського патріархату у розмові зі старостою села, храм закрив тому, що «боявся, щоби люди не забрали у нього церкву, бо вони прийшли її забрати. Тому і не відкрив».

У Горішніх Плавнях отець Григорій зі Свято-Миколаївського собору УПЦ МП заявив матері загиблого воїна ЗСУ, яка просила молитви про сина, що відбувається не війна, а «спецоперація».

В останні місяці СБУ стала регулярно проводити обшуки у керівників єпархій УПЦ МП. Зазвичай у священників знаходять російську пропагандистську літературу. Таку виявили зокрема у помешканні очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП митрополита Іонафана. У митрополита Кіровоградського і Новомиргородського УПЦ МП виявлено листування з главою РПЦ Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів.

З 24 лютого СБУ відкрила 23 кримінальні провадження щодо підозрюваних у роботі на Росію священнослужителів УПЦ МП, заявив в інтерв'ю ​«Інтерфакс-Україна» в.о. голови СБУ Василь Малюк.

У чому УПЦ МП дійсно зреклася Москви

Якщо зайдете на офіційний сайт УПЦ МП, ви не побачите там ніяких «московських патріархатів». Замість цього дана релігійна організація називає себе Українською православною церквою. При тому, що ще з 2018-го мала би називатися Російською православною церквою в Україні, або щось на кшталт.

Нагадаємо, 20 грудня 2018 року Рада ухвалила закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату мала бути перейменована. 18 січня 2019-го 49 нардепів, переважно колишні «регіонали» звернулися до Конституційного суду з поданням щодо правомірності цього рішення. А 22 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва призупинив дію розпорядження Міністерства культури України, згідно з яким УПЦ МП мала перейменуватися до 26 квітня. Після цього Верховний суд дозволив УПЦ МП зберігати назву до вирішення цього спору по суті. З того часу питання зависло.

Зрозуміло, що слово «російська» відлякає більшість притомних парафіян, відповідно церква втрачатиме вплив і гроші. Тому УПЦ МП не прагне перейменовуватися. Ба більше, вони відмовилися навіть від позначення «МП», мімікруючи під виключно українську церкву, пояснюють хитрість дослідники.

«У 90-х ФСБ зробила з церкви свою агентурну мережу. Служба безпеки України була заслабка, а президент Кучма вирішив побудувати помісну церкву на базі УПЦ МП і фактично цій церкві увімкнули режим повного сприяння. У 1993 році УПЦ Московського патріархату передали 132 культових об'єкти (величезні монастирські комплекси), а українській церкві (УПЦ КП під керівництво патріарха Філарета) – всього 12 об'єктів і вісім пристосованих приміщень, – розповідає Олександр Саган, завідувач відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди та колишній голова Державного комітету України у справах національностей та релігій. – До грудня 2007 року УПЦ МП спокійно була «московського патріархату». Тоді це нікого не обурювало, на відміну від сьогодення. Але московські соціологи провели в Україні дослідження і з'ясували, що коли вживається додаток «МП», рівень підтримки церкви падає на 5-7% по всіх регіонах. Після цього стався перший етап «соціальної мімікрії» – російська церква вирішила прибрати цей додаток і називатися тільки Українською православною церквою. А вже цього року російська церква нібито відмовляється від підпорядкування Московському патріархату для того, аби прихожани не переходили до української церкви».

Аліна Євич, для «Главкома»