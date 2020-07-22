У Черкаській області вщент згорів пасажирський автобус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Попередньо, причиною загоряння в транспортному засобі стало замикання електричної проводки. Фото: ДСНС

На момент пожежі в автобусі «Черкаси-Київ перебували дев’ять пасажирів

У Черкаській області вчора загорівся рейсовий автобус «Черкаси-Київ». Подія сталася у селі Піщане на автодорозі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, водій відчув запах диму та зупинив автобус, після чого спробував самостійно ліквідувати пожежу вогнегасником. Після невдалих спроб, водій викликав пожежників.

На момент пожежі в автобусі Temsa перебували дев’ять пасажирів, всі вони самостійно покинули транспортний засіб. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Попередньо, причиною загоряння в транспортному засобі стало замикання електричної проводки. Автобус вигорів дотла.

Нагадаємо, 22 липня у Києві біля Палацу «Україна» згоріло декілька машин.