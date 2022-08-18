У Чорному морі маневрують 10 одиниць російського флоту, – «Південь»

Рашисти можуть атакувати Україну одночасно 16 ракетами

У безпечних для себе районах Чорного моря маневрує російських флот у кількості 10 одиниць. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«У Чорному морі ворожих кораблів маневрує близько 10. Вони укриваються у безпечних для себе районах вздовж кримського узбережжя до новоросійська. На бойовому чергуванні надводних носії з 16 крилатими ракетами типу «Калібр» та ВДК», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів в зоні досяжності залишається актуальною, прибережні води небезпечні для купання з метою уникнення підриву.

«Дотримуйтесь алгоритмів і правил реагування на сигнали тривог, не наражайте себе на небезпеку порушуючи норми правового режиму воєнного стану, – все це спрямовано на збереження вашого здоров’я та життя.

Будьте пильними і свідомими, не поширюйте інформацію, яка допомагатиме ворогу наносити вогневі ураження, будьте обережні із підозрілими людьми і предметами, сповіщайте про них відповідні структури і органи», – додали в командуванні.

Нагадаємо, триває 176-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Силами оборони.