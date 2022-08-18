Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Могли не чути тривоги: У гуртожитку Харкова жили люди із порушеннями слуху

Альона Боженко
glavcom.ua
Могли не чути тривоги: У гуртожитку Харкова жили люди із порушеннями слуху
З-під завалів у Харкові дістали вже чотирьох людей
фото: Pravda Gerashchenko

Рятувальна операція у Харкові і досі триває

У гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху. Про це повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

За її словами наразі під завалами зруйнованого окупантами гуртожитку можуть бути люди із порушеннями слуху, котрі просто можуть не чути рятувальників. А самі вони не можуть пояснити, де вони і що з ними.

«Серед постраждалих були люди з порушеннями слуху... попередньо були вони серед тих, кому надали допомогу на місці. Чекаємо інформацію з лікарень. Вони могли не почути тривогу», – написала радниця.

Тим часом рятувальна операція і досі триває. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова з-під завалів вже дістали чотирьох людей.

Нагадаємо, 17 серпня, окупанти знову обстрілюють Харків. Внаслідок ракетного удару по Салтівському району міста вщент зруйновано гуртожиток.

Наразі точна кількість жертв і постраждалих встановлюється. Проте за попередньою інформацією через обстріл загинули шестеро людей. Ще 16 постраждали.

Разом з тим, у ніч на 16 серпня окупанти обстріляли п'ять районів Харкова: Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський. Штаб оборони Харківщини зафіксував одразу сім пусків ракет з Бєлгорода.

Попередньо, окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

Теги: Харків обстріл

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти обстріляли Дніпропетровщину
Пошкоджена лінія електропередач: окупанти обстріляли Криворізький район
Вчора, 21:39
Окупанти обстріляли мирних жителів Донеччини із «С-300»
Воєнний злочин: на Донеччині росіяни обстріляли цивільних із «С-300»
Вчора, 22:01
Під обстріл потрапили вісім громад Сумської області
Пошкоджено школу та будинок культури: Окупанти обстріляли Сумщину (фото)
Вчора, 23:44

Події в Україні

Обстріл Харкова. Попередньо ворог завдав удар «Іскандером»
Обстріл Харкова. Попередньо ворог завдав удар «Іскандером»
Могли не чути тривоги: У гуртожитку Харкова жили люди із порушеннями слуху
Могли не чути тривоги: У гуртожитку Харкова жили люди із порушеннями слуху
Пошкоджено школу та будинок культури: Окупанти обстріляли Сумщину (фото)
Пошкоджено школу та будинок культури: Окупанти обстріляли Сумщину (фото)
Обстріл Харкова. Рашисти нанесли ракетний удар по гуртожитку (відео)
Обстріл Харкова. Рашисти нанесли ракетний удар по гуртожитку (відео)
У тимчасово окупованій Кирилівці прогриміли вибухи
У тимчасово окупованій Кирилівці прогриміли вибухи
Приліт біля багатоповерхівки: рашисти обстріляли Харків (оновлено)
Приліт біля багатоповерхівки: рашисти обстріляли Харків (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Підрозділ капітана Андрія Норова з боєм визволив українське місто
92K
Ув’язнений Саакашвілі звернувся до українців із проханням
64K
Стаття The Washington Post наробила шуму: чому Зеленський переконував, що РФ не нападе?
52K
«Відповідь буде страшною». Росія відреагувала на нові заяви Банкової про Кримський міст 
46K
Журналісти знайшли, де пересиджують війну Столар, Суркіс та інші одіозні нардепи
44K
Ситуація загострилася: на півдні ворог підвищив активність авіаційних та ракетних атак

Новини

«Наслідки катастрофи будуть фатальними». Порошенко пояснив американцям, що коять росіяни в Україні
Вчора, 19:37
Депутат парламенту Швейцарії закликав обмежити права РФ у Раді Безпеки ООН
Вчора, 19:27
СБУ встановила деталі підриву Північно-Кримського каналу
Вчора, 14:36
У Маріуполі рашисти тримають у черзі на фільтрацію більше тисячі людей – радник мера
Вчора, 13:55
Розтрощені будинки, вирви у землі: фото наслідків обстрілу Миколаївщини
Вчора, 13:02
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух біля лігва рашистів
Вчора, 12:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту