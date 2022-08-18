Могли не чути тривоги: У гуртожитку Харкова жили люди із порушеннями слуху

Рятувальна операція у Харкові і досі триває

У гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху. Про це повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

За її словами наразі під завалами зруйнованого окупантами гуртожитку можуть бути люди із порушеннями слуху, котрі просто можуть не чути рятувальників. А самі вони не можуть пояснити, де вони і що з ними.

«Серед постраждалих були люди з порушеннями слуху... попередньо були вони серед тих, кому надали допомогу на місці. Чекаємо інформацію з лікарень. Вони могли не почути тривогу», – написала радниця.

Тим часом рятувальна операція і досі триває. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова з-під завалів вже дістали чотирьох людей.

Нагадаємо, 17 серпня, окупанти знову обстрілюють Харків. Внаслідок ракетного удару по Салтівському району міста вщент зруйновано гуртожиток.

Наразі точна кількість жертв і постраждалих встановлюється. Проте за попередньою інформацією через обстріл загинули шестеро людей. Ще 16 постраждали.

Разом з тим, у ніч на 16 серпня окупанти обстріляли п'ять районів Харкова: Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський. Штаб оборони Харківщини зафіксував одразу сім пусків ракет з Бєлгорода.

Попередньо, окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.