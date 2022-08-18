Ракетний удар по Харкову: вже відомо про 17 загиблих (фото)

Внаслідок рашистської атаки у Харкові поранення отримали 42 людини

У Харкові з-під завалів дістали тіла ще сімох загиблих. Таким чином, станом на зараз загинули 17 людей, поранення отирмали – 42. Про це повідомив голова місцевої ОВА Синєгубов.

«Протягом дня рятувальники розбирали зруйновані будинки. На жаль, з-під завалів дістали тіла ще сімох загиблих. Таким чином, станом на зараз в Харкові загинуло 17 людей, в тому числі хлопчик 2009 року народження, поранено 42 людини», – йдеться в повідомленні.

Синєгубов зазначив, що у Краснограді від рук росіян у власному будинку загинуло подружжя. Їхня 12-річна донька була викинута вибуховою хвилею з будинку у двір та отримала серйозні поранення. Вона доставлена до Харкова, де медики надають їй необхідну допомогу. Крім того, в Краснограді ще двоє поранених.

9 фото На весь екран

















Нагалаємо, ввечері у Салтівському районі Харкова російська ракета влучила в гуртожиток для людей з вадами слуху, продовжуються пошуки потерпілих під завалами будівлі. На місці обстрілу виявлено уламки ракети типу 9М727 Іскандер.

Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще восьми ракет з м. Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі.

У Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована.