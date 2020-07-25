У дельфінарії окупованого Криму розчленували молодого дельфіна



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У тварини за життя було безліч хронічних захворювань

Частини тіла розфасували в пакети і привезли до ветеринара на спалювання

У дельфінарії «Акварель», розташованому в окупованій кримській Алушті, розчленували померлого дельфіна, оскільки повністю його тіло співробітники не могли помістити в холодильну камеру. Про це повідомляє РІА Новини.

Відзначається, що у тварини за життя було безліч хронічних захворювань, які і стали причиною смерті. Зокрема, дельфін мав венозний застій, набряк легенів, хворе серце, диспротеїноз печінки і дуоденіт.

Співробітники установи спростували той факт, що останки тварини викинули після «розділу на сегменти». За версією правоохоронних органів, частини тіла розфасували в пакети і привезли до ветеринара на спалювання.

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Глава окупаційної адміністрації Огнєва заявила, що стосовно «Акварелі» розпочато перевірку. Чиновниця також відправила до прокуратури і до місцевого «відділу МВС» всі необхідні свідчення про інцидент. «В прес-службі дельфінарію відзначили, що порубати тіло тварини довелося через відсутність холодильної камери відповідного розміру. Але це не може бути аргументом зробленого», – уточнила Огнєва.