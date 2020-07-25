Російські окупанти дев’ять разів порушили режим припинення вогню



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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, наголошують у штабі ООС

За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців не було

Протягом минулої доби, 24 липня, збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Як зазначається, при цьому ворог використовував заборонені міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети, кулемети і стрілецьке озброєння.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Старогнатівки противник тричі застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Гнутового, Лебединського, Пищевика та Широкиного, використавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», противник відкривав вогонь у бік наших позицій з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї біля Новотошківського і Хутору Вільний.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на збройні провокації противника та вогнем у відповідь змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій. За даними розвідки, минулої доби, українські воїни поранили одного загарбника.

За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців унаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм неподалік Опитного. Також ворог задіяв гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети поблизу Водяного.

За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, наголошують у штабі ООС.