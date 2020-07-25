Окупанти змушують архієпископа Кримського знести храм УПЦ в Євпаторії



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Храм Помісної церкви України в окупованій РФ Євпаторії

Знести культову будівлю потрібно в п'ятиденний термін

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви (УПЦ) Климент отримав постанову від так званої служби судових приставів окупованого Криму про знесення храму УПЦ в Євпаторії.

Про це у п'ятницю, 24 липня, повідомив офіс Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

Знести культову будівлю потрібно в п'ятиденний термін, а в разі невиконання поставлених вимог стосовно Климента може бути відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу РФ щодо невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового акта.

Рішення про знесення храму ухвалив «кримський суд» з огляду на нібито відсутність у Климента доказів законності використання земельної ділянки та будівлі релігійною громадою УПЦ в Євпаторії. Уповноважена Верховної Ради з прав людини засуджує такі дії окупаційної влади, які мають на меті залякування парафіян Помісної церкви в анексованому Криму.

«Росія не має права застосовувати своє законодавство відносно громадян України та їхнього майна у Криму. Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни окупанта на окупованій території. Переслідування членів релігійних організацій у Криму є грубим порушенням міжнародного законодавства Російською Федерацією», - йдеться у повідомленні офісу омбудсмена.

Також в офісі наголошують, що вироки так званих судів у Криму і переслідування за релігійними переконаннями представників ПЦУ є порушенням статті 9 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує кожному право на свободу думки, совісті та релігії.

Нагадаємо, 10 грудня 2019 року біля будівлі Кабміну в Києві архієпископ Кримської єпархії УПЦ Климент оголосив безстрокове голодування через релігійні переслідування в Криму. Архієпископ вимагає від Кабміну забезпечити права релігійної свободи українців в Криму.

Крім того, 7 грудня стало відомо, що у аннексированном Криму викрали майно з сімферопольського кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги УПЦ.

Додамо, що предстоятель Помісної церкви митрополит Епіфаній попросив Володимира Зеленського посприяти у вирішенні питань незаконних судових рішень щодо храмів в окупованому Криму та на Донбасі. Він заявив, що в Криму та на Донбасі відбуваються переслідування віруючих.