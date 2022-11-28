У Дніпрі лунають вибухи: в області оголошено повітряну тривогу

Російські загарбники продовжують тероризувати мирні українські міста

У Дніпрі пролунало декілька вибухів. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Станом на 22:20 у Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу. Місцевим жителям необхідно пройти в укриття.

Окрім Дніпропетровщини, під загрозою обстрілів також опинилися Полтавщина, Харківщина та території Кіровоградської області.

Раніше Генштаб повідомляв, що ворог утримує в готовності кораблі-носії крилатих ракет.

Також британська розвідка повідомила, чим рашисти переважно обстрілюють Херсон.

Нагадаємо, триває 278-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.