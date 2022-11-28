Британська розвідка повідомила, чим рашисти переважно обстрілюють Херсон

Окупанти переважно обстрілюють Херсон «Градами»

Попри звільнення Херсон залишається вразливим для російської артилерії і зазнає важких обстрілів. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Незважаючи на звільнення українськими військами 11 листопада 2022 року, місто Херсон на півдні України продовжує зазнавати щоденних бомбардувань російської артилерії. Лише 24 листопада 2022 року загинуло 10 осіб. 27 листопада 2022 року нещодавно було зареєстровано 54 обстріли в цьому районі», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що місто вразливе, тому що воно залишається в радіусі дії більшості російських артилерійських систем, які зараз ведуть вогонь зі східного берега річки Дніпро, з тилу нещодавно зміцнених оборонних рубежів.

При цьому, значна частина шкоди, ймовірно, завдана Херсону через використання Росією реактивних систем залпового вогню, переважно систем БМ-21 «Град».

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ.

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.