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Обстріл Нікополя та атака на Миколаївщину: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл Нікополя та атака на Миколаївщину: яка ситуація в регіонах
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ДСНС

Окупанти продовжують завдавати ударів по Херсону

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Миколаївськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Сумщина

Вчора протягом дня ворог обстріляв одне із сіл Есманьської громади. По прикордонню росіяни відкривали вогонь зі ствольної артилерії. Без руйнувань. Чернігівська область: за минулу добу – три обстріли із мінометів по Новгород-Сіверському району. Без втрат та руйнувань.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Залізничне, Дорожнянка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Ольгівське, Мала Токмачка, Червоне, Чарівне, Білогір'я. Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині від ворожих обстрілів знову потерпала Нікопольщина – росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Червоногригорівську, Марганецьку та Покровську громади. Люди неушкоджені. Деталі атак уточнюються. Харківщина: по області росіяни із ракет та артилерії наносять удари по Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах. Є влучання у приватні домоволодіння, заклад освіти у Куп’янському районі.

Близько півночі у с. Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею. Без постраждалих. Мінна небезпека в області лишається високою. Вчора двох чоловіків постраждали внаслідок вибуху боєприпасів: 56-річного та 62-річного чоловіків госпіталізували.

Луганщина

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка. На Старобільщині окупанти посилили рейди, які супроводжуються обшуками, арештами, вилученням речей, які сподобалися. Як повідомляють місцеві жителі, забирають електроінструменти, генератори, дрібну та велику техніку, телефони, гроші та коштовності.

Донеччина

Вночі – обстріли позицій в районі населених пунктів Очеретинської, Авдіївської, Мар'їнської громад. Стабільно важка ситуація поблизу Бахмуту та Торецька. Постійні артобстріли. Ворог зосередив зусилля на просуванні в напрямку Курдюмівки та Кліщіївки. Внаслідок бойових дій область частково без води й електрики. За добу на Донеччині: двоє загиблих, четверо поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав ударів по акватериторії Очаківської громади, а також здійснив артилерійській обстріл берегової лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Російські окупаційні війська після відходу з правого берега Дніпра продовжують завдавати ударів по Херсону та області. Цілеспрямовано б’ють по житловій інфраструктурі та будинках мирних жителів. На сьогодні у Херсоні електропостачання відновлено для 17% побутових споживачів. В області продовжують цілодобово працювати бригади швидкої допомоги. До Херсонської обласної клінічної лікарні доставили з Німеччини обладнання для реанімаційного відділення. Нині в області відновлено 62 базові та три пересувні станції мобільного зв’язку. В область надходить гуманітарна допомога.

Нагадаємо, триває 278-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.

Теги: війна росія окупанти Україна

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