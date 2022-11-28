Через обстріл рашистів Миколаїв лишився без питної води 

У місті триває ремонт мереж, які нищить солона вода

Під час ракетного обстрілу російські терористи пошкодили насосну станцію міського комунального підприємства «Миколаївводоканал», що розташована в Херсонській області. Тому ще протягом невизначеного часу комунальники вимушені подавати в місто технічну воду з Бузького лиману. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Миколаївці довгий час жили лише з технічною водою. Так, ми всі чекали деокупації Херсона й інших тимчасово захоплених наших земель. Після цього, оперативно, буквально за тиждень, відремонтували водогін. Але ми маємо справу зі справжніми терористами, які безсилі проти наших військових, а тому воюють із мирним населенням», – йдеться в повідомленні.

Як тільки дозволить безпекова ситуація, ремонтні служби оперативно відновлять насосну станцію.

Нагадаємо, раніше ворог бив по портовій акваторії та населених пунктах на Миколаївщині.

Як відомо, триває 278-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.