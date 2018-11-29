У Дніпрі перевірять укриття та проведуть інструктаж через воєнний стан



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Мер Дніпра розпорядився перевірити усі укриття в місті

На підприємствах і в навчальних закладах будуть розповідати про першочергові дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій

У Дніпрі у зв'язку з введенням воєнного стану проведуть низку першочергових заходів. Відповідне розпорядження ввечері в середу, 28 листопада, оприлюднив міський голова Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

Так, керівники виконавчих органів Дніпровської міської ради та голови районних рад міста повинні забезпечити чітке функціонування об'єктів комунальної інфраструктури життєзабезпечення населення.



Департаменту гуманітарної політики Дніпровського міськради запропоновано провести інструктажі педагогів і учнів, а також їхніх батьків щодо першочергових заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій.



«Відпрацювання маршрутів евакуації і укриття, залучення до організації заходів членів батьківського комітету навчальних закладів», - йдеться в документі.



Департаменту охорони здоров'я зазначено провести позапланові спільні об'єктові тренування з цивільного захисту, інструктажі медичних працівників, а також забезпечення достатньою кількістю засобів першої медичної допомоги.



У свою чергу районним радам дано вказівку терміново провести роботу з інвентаризації та обстеження наявних захисних споруд й інших можливих споруд для захисту населення.



Також в розпорядженні передбачається посилення нарядів поліції до об'єктів населення, безпеки дорожнього руху, недопущення паніки і підбурювання до протиправних дій.