Коболєв розповів, чи вплине запровадження воєнного стану на роботу «Нафтогазу»



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Для українсько-російських переговорів про транзит газу немає великих ризиків від оголошення воєнного стану

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв сподівається, що контрагенти не зловживатимуть таким моментом контракту як форс-мажор.



Про це Коболєв заявив в ефірі «5 каналу».

Він спрогнозував, чи ускладниться процес переговорів щодо транзитної угоди з РФ, яка може бути у 2019 році, та чи ускладняться переговори з європейськими партнерами щодо газотранспортного консорціуму.

«Що стосується переговорів з Росією, я насправді не бачу в цьому великих ризиків. Я не думаю, що це вплине. Ситуація з переговорами і так дуже непроста. Це з одного боку. З іншого боку, там є повна ясність. Там зрозуміло, хто чого хоче, там зрозуміла позиція Росії. Зрозуміла позиція і України. Наразі ці переговори ведуться дуже мляво. Газпром насправді не бажає про щось домовлятися. І я думаю, що все, що вони роблять, – це фактично виконують вказівку Путіна, який прямо сказав в ефір, що до кінця виборчого процесу в Україні й він не бачить сенсу нічого підписувати», – сказав Коболєв.

Він додав: «Але тут є важливий момент. Насправді Газпром, треба розуміти, може не підписувати жодного контракту з українською стороною. Це для нас означатиме, що наприкінці 2019 року Газпром може прийти до українського оператора ГТС, який на той момент вже має бути повністю підготовленим до відокремлення з групою «Нафтогаз», так званий анбандінг, і просто замовити послуги, як це зараз замовляють інші шипери. Це буде означати, що він буде сплачувати той самий тариф, які сплачують всі інші, на загальних підставах, він може забронювати обсяг газу наприклад на 2020 рік, або на півроку, або на місяць і скористатися таким механізмом. Такий варіант також існує».

Очільник НАК «Нафтогаз» підсумував: «Тому я не бачу жодної проблеми, як з точки зору воєнного стану для роботи як ГТС, так і нафтотранспортної системи, так і видобутку газу, там є певні юридичні аспекти. Ми сподіваємося, що наші контрагенти не зловживатимуть таким моментом контракту як форс-мажор, який дуже часто вступає в силу саме через воєнний стан. Але в усіх інших випадках прямого впливу я не бачу».

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Україна може заборонити окремим категоріям громадян РФ в’їзд до країни під час дії воєнного стану.

Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.