Введення воєнного стану спричинило паніку в Московській церкві

Серед вірян УПЦ Московського патріархату масово поширюються чутки, що в областях, де запроваджено воєнний стан, будуть відбиратися храми «під автокефалію».

Конспірологи з УПЦ МП вважають, що влада навмисне обмежилася десятьма прифронтовими і прикордонними областями, адже саме там зосереджена найбільша кількість культових споруд і майна, якими володіють православні громади в московській юрисдикції.

Парафіянам Моспатріархату варто не вестися на подібні провокативні чутки, а тверезо і зважено оцінити ситуацію. Воєнний стан у цих регіонах запроваджений зовсім з іншої причини: межування з Росією робить їх зонами ризику збройного вторгнення. Тому українські військові стоять там, щоб захищати, зокрема, і храми УПЦ МП.

До того ж, особливий режим діятиме всього місяць, до 26 грудня. Приблизно ж стільки або й навіть більше часу знадобиться для юридичного оформлення автокефальної Української Церкви.

І лише після створення помісної УПЦ підніматиметься питання про ДОБРОВІЛЬНИЙ вибір юрисдикції. Насильницького переведення парафій не буде. Кожна релігійна громада більшістю голосів самостійно вирішуватиме – залишатися у Київській церкві Володимирового хрещення чи перереєстровуватися в екзархаті РПЦ МП в Україні.

А от на що справді варто звернути увагу «гарячим головам», які хочуть розіграти карту релігійного конфлікту, – то це на положення Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Зокрема, у ст.8 п.1.9 Закону чітко зазначено, що в місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями, місцевою владою мають право без попереджень та зволікань припиняти діяльність будь-яких громадських об’єднань, які розпалюють релігійну ворожнечу. У випадку порушення правового режиму воєнного стану винні особи притягатимуться до відповідальності (ст.25).

Джерело: блог Ярослава Коцюби

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»