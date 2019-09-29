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    Події в Україні

    У Дніпрі помер боєць батальйону «Донбас», якого поранили під Пісками

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    <p>Сержант Володимир Аджавенко</p> - У Дніпрі помер боєць батальйону «Донбас», якого поранили під Пісками

    Сержант Володимир Аджавенко

    Фото: Facebook

    Сержанту Володимиру Аджавенко було 24 роки

    У Дніпрі у обласній клінічній лікарні ім. Мечникова помер поранений боєць батальйону «Донбас» Володимир Аджавенко.

    Про це повідомив його побратим по батальйону «Донбас» Микола Ворошнов у Facebook.

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    «Аджа. Спочивай, Брате. Кілька тижнів він боровся за своє життя після кульового поранення в голову, але так і не виграв цей бій зі смертю», – написав Ворошнов.

    Сержанту Володимиру Аджавенко було 24 роки. Кульове поранення в голову він отримав 11 вересня біля села Піски Донецької області.

    12 вересня лікарі обласної клінічної лікарні ім. Мечникова його прооперували.

    27 вересня 2019 року, в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув старший лейтенант, військовослужбовець Бригади швидкого реагування Національної гвардії України Олександр Марків.

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