У Дніпрі помер боєць батальйону «Донбас», якого поранили під Пісками



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Сержант Володимир Аджавенко Фото: Facebook

Сержанту Володимиру Аджавенко було 24 роки

У Дніпрі у обласній клінічній лікарні ім. Мечникова помер поранений боєць батальйону «Донбас» Володимир Аджавенко.

Про це повідомив його побратим по батальйону «Донбас» Микола Ворошнов у Facebook.

«Аджа. Спочивай, Брате. Кілька тижнів він боровся за своє життя після кульового поранення в голову, але так і не виграв цей бій зі смертю», – написав Ворошнов.

Сержанту Володимиру Аджавенко було 24 роки. Кульове поранення в голову він отримав 11 вересня біля села Піски Донецької області.

12 вересня лікарі обласної клінічної лікарні ім. Мечникова його прооперували.

27 вересня 2019 року, в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув старший лейтенант, військовослужбовець Бригади швидкого реагування Національної гвардії України Олександр Марків.