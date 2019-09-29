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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі шість разів обстріляли українських захисників

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    Українських військових обстрілювали з&nbsp;мінометів, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї - Окупанти на Донбасі шість разів обстріляли українських захисників
    Українських військових обстрілювали з мінометів, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї

    Втрат у лавах Об'єднаних сил нема

    Окупанти на Донбасі з початку доби здійснили шість обстрілів позицій українських захисників.

    Про це розповів у неділю на брифінгу речник Міноборони полковник Максим Праута.

    «Від початку поточної доби станом на 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили вже шість обстрілів. Характер дій окупантів не змінюється», - сказав Праута.

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    На Луганському напрямку ворог двічі, після опівночі та о 6.00 ранку, з боку окупованого Доломітного обстрілював з мінометів, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Травневого.

    Чотири обстріли ворог здійснив на Донецькому напрямку - вночі та зранку по українських позиціях в районі Новотроїцька, з 3.00 ночі - зі стрілецької зброї поблизу Павлополя.

    Крім того, у період з 10.35 до 10.55 ворог з боку Ужівки ворог вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї по наших оборонцях Водяного.

    Наразі від початку поточної доби в Об’єднаних силах втрат немає. Українські підрозділи контролюють ситуацію на лінії зіткнення.

     

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