Окупанти на Донбасі шість разів обстріляли українських захисників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українських військових обстрілювали з мінометів, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї

Втрат у лавах Об'єднаних сил нема

Окупанти на Донбасі з початку доби здійснили шість обстрілів позицій українських захисників.

Про це розповів у неділю на брифінгу речник Міноборони полковник Максим Праута.

«Від початку поточної доби станом на 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили вже шість обстрілів. Характер дій окупантів не змінюється», - сказав Праута.

На Луганському напрямку ворог двічі, після опівночі та о 6.00 ранку, з боку окупованого Доломітного обстрілював з мінометів, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Травневого.

Чотири обстріли ворог здійснив на Донецькому напрямку - вночі та зранку по українських позиціях в районі Новотроїцька, з 3.00 ночі - зі стрілецької зброї поблизу Павлополя.