Окупанти на Донбасі шість разів обстріляли українських захисників
Втрат у лавах Об'єднаних сил нема
Окупанти на Донбасі з початку доби здійснили шість обстрілів позицій українських захисників.
Про це розповів у неділю на брифінгу речник Міноборони полковник Максим Праута.
«Від початку поточної доби станом на 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили вже шість обстрілів. Характер дій окупантів не змінюється», - сказав Праута.
На Луганському напрямку ворог двічі, після опівночі та о 6.00 ранку, з боку окупованого Доломітного обстрілював з мінометів, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Травневого.
Чотири обстріли ворог здійснив на Донецькому напрямку - вночі та зранку по українських позиціях в районі Новотроїцька, з 3.00 ночі - зі стрілецької зброї поблизу Павлополя.
Крім того, у період з 10.35 до 10.55 ворог з боку Ужівки ворог вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї по наших оборонцях Водяного.
Наразі від початку поточної доби в Об’єднаних силах втрат немає. Українські підрозділи контролюють ситуацію на лінії зіткнення.