В Україні почали виготовляти набої калібру .308 Winchester



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Передані снайперські гвинтівки компанією Roshen Фото: Юрій Бірюков

Раніше позиції закривали волонтери, компанії та меценати

Збройні Сили України для оснащення снайперів, які озброєні новими вітчизняними гвинтівками почали закуповувати й вітчизняні набої.308 Winchester (7,62×51 мм НАТО).

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages з посиланням на інтерв’ю начальника снайперської служби ЗСУ для АрміяInform.

Раніше позиції закривали волонтери та компанії, меценати.

Зараз виробництво українського виробництва налагоджено на підприємстві «Зброяр», що також постачають до війська гвинтівки UAR-10 (Zboyar Z-10)

«З цього року почали поставляти боєприпаси виробництва України. Зокрема, заводу «Зброяр». Вони пройшли випробування патрона в 308-му калібрі – й їх почали закуповувати.

Наразі снайперам постачають вітчизняні снайперські гвинтівки UAR-10 (Zboyar Z-10) у калібрі.308 Win, а також американські Savage і Barrett у більших калібрах (.338 LM та.50 BMG)», – розказав начальник снайперської служби ЗСУ.

Набій калібру.308 Winchester

.308 Winchester – унітарний гвинтівковий набій без закраїни з гільзою пляшечної форми на основі якого був створений військовий набій 7,62×51 мм НАТО.

Окрім закупівель гвинтівок державою також здійснюється волонтерська допомога від приватних осіб та компаній.

Нагадаємо, корпорація Roshen закупила за власні кошти і передала до Десантно-штурмових військ Збройних Сил України партію снайперських гвинтівок у кількості 430 одиниць та боєприпасів до них.

А саме:

305 снайперських гвинтівок «Зброяр» Z-10 (калібром.308 Winchester)

125 снайперських гвинтівок Savage-110 (калібром.338 Lapua Magnum)

Також до Сил Спеціальних Операції ЗСУ компанія придбала 98 снайперських гвинтівок:

82 гвинтівки «Зброяр» Z-10 (калібром.308 Winchester)

18 гвинтівок Savage (калібром.338 Lapua Magnum)

Як повідомлялося, військовослужбовці Збройних сил України закінчили курс навчання за програмою підготовки фахівців із експлуатації БПЛА Bayraktar TB2.