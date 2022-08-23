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Вибухи в Донецьку: прилетіло в «адміністрацію» Пушиліна (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибухи в Донецьку: прилетіло в «адміністрацію» Пушиліна (фото, відео)
Відомо, що будівля «адміністрації» серйозно пошкоджена
фото з соцмереж

ЗМІ повідомляють, що Пушилін внаслідок атаки не постраждав

В тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють про «приліт» по будівлі т.зв. «адміністрації голови ДНР» Дениса Пушиліна.

Зазначається, що будівля «адміністрації» серйозно пошкоджена. Також з’явилась інформація, що ще одна ракета влучила в будівлю так званого «МВД».

За даними ЗМІ, Пушилін не постраждав.

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До слова, триває 181-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Харківщині ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.

Теги: Донецьк війна в Україні окупанти

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