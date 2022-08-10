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У Сєвєродонецьку окупанти вигадали цинічний спосіб «допомогти» місцевим мешканцям 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Сєвєродонецьку окупанти вигадали цинічний спосіб «допомогти» місцевим мешканцям 
В окупованому місті немає води, світла, газу
Сергій Гайдай/Telegram

В обмін на будівельні матеріали необхідно віддати декілька копій документів

У Сєвєродонецьку на Луганщині окупанти пропонують людям відновити житло силами власника. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Як відомо, спочатку рашисти все обіцяли відбудувати швидкоруч. За чий рахунок, щоправда, не уточнювали.

«Кажуть, що обстежили всі багатоповерхівки на наявність пошкоджень та руйнувань. Так уважно оглядали, що не помітили десятки вмерлих у власних квартирах людей, яких ніхто не думає ховати і дотепер. Потім дозволили місцевим бізнесменам трохи підзаробити, пропонуючи сєвєродончанам купити OSB-плити за три ціни. Ними готові були не тільки стіни латати, а й використовувати замість скла. За роботу теж брали чималі гроші. Та як ця деревина врятує від холодів?», – йдеться в повідомленні.

Зараз в одній із місцевих шкіл почали приймати заяви на отримання будівельних матеріалів для відновлення житла власними силами.

У Сєвєродонецьку окупанти вигадали цинічний спосіб «допомогти» місцевим мешканцям  фото 1

«Добре, якщо банку фарби дадуть. А якщо цеглину? Що з нею буде робити жінка або бабуся? Вона її взагалі донесе додому? Одну – можливо. А потрібно 100, 200, комусь ще більше. Та це нікого не бентежить – роздадуть матеріали, знімуть десяток сюжетів, на тому і закінчать», – каже очільник області.

Та навіть це ще не все. В обмін на будівельні матеріали необхідно віддати декілька копій документів, які містять особисті дані. Чергова спроба їх зібрати аби провести псевдореферендум, вважає Гайдай. 

«Триває другий місяць окупації. Обіцянки – є. Води, світла, газу – немає. Як і Сєвєродонецька в цілому, на жаль», – резюмує Гайдай. 

Нагадаємо, російські загарбники продовжують проводити незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. У зв’язу з цим на Луганщині не вистачає гірників для підтримки життєдіяльності шахт.

Також російські загарбники продовжують незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на Луганщині рашисти мобілізують неповнолітніх та пенсіонерів.

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Теги: Луганщина Сергій Гайдай

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