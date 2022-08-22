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Окупований Донецьк прокинувся від потужних вибухів (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупований Донецьк прокинувся від потужних вибухів (відео)
У Донецька палах склад боєприпасів рашистів
фото: скріншот із відео

У Донецьку палає склад боєприпасів окупантів

У понеділок, 22 серпня, близько 4 години ранку у тимчасово окупованому Донецьку почали лунати вибухи.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали вибухи прогриміли в Пролетарському районі Донецька. Від них прокинулося пів міста.

На оприлюдненому відео чоловік скаржиться на потужну вибухову хвилю.

За словами місцевих мешканців, палає склад боєприпасів.

Станом на 5 годину ранку снаряди ще детонували.

Нагадаємо, 21 серпня на світанку вибухнув склад боєприпасів у тимчасово окупованій Горлівці.

16 серпня близько 6 години ранку стався вибух у Донецьку.

Теги: вибух росія окупанти війна Донецьк Україна окупація

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