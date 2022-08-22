Окупований Донецьк прокинувся від потужних вибухів (відео)

У Донецьку палає склад боєприпасів окупантів

У понеділок, 22 серпня, близько 4 години ранку у тимчасово окупованому Донецьку почали лунати вибухи.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали вибухи прогриміли в Пролетарському районі Донецька. Від них прокинулося пів міста.

На оприлюдненому відео чоловік скаржиться на потужну вибухову хвилю.

За словами місцевих мешканців, палає склад боєприпасів.

Станом на 5 годину ранку снаряди ще детонували.

Нагадаємо, 21 серпня на світанку вибухнув склад боєприпасів у тимчасово окупованій Горлівці.

16 серпня близько 6 години ранку стався вибух у Донецьку.