Окупований Донецьк прокинувся від потужних вибухів (відео)
У Донецьку палає склад боєприпасів окупантів
У понеділок, 22 серпня, близько 4 години ранку у тимчасово окупованому Донецьку почали лунати вибухи.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали вибухи прогриміли в Пролетарському районі Донецька. Від них прокинулося пів міста.
На оприлюдненому відео чоловік скаржиться на потужну вибухову хвилю.
За словами місцевих мешканців, палає склад боєприпасів.
Станом на 5 годину ранку снаряди ще детонували.
Нагадаємо, 21 серпня на світанку вибухнув склад боєприпасів у тимчасово окупованій Горлівці.
16 серпня близько 6 години ранку стався вибух у Донецьку.
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