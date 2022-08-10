Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи у Донецьку: горить пивзавод, стався витік аміаку (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Вибухи у Донецьку: горить пивзавод, стався витік аміаку (відео)
У Донецьку потужні вибухи: палає пивзавод
фото: Типовий Донецьк

В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи

У тимчасово окупованому Донецьку ввечері, 10 серпня, пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. 

Користувачі соцмереж повідомляють про влучення снарядів на територію пивоварного заводу. У мережі з'явились відео масштабної пожежі.

Через займання у місті чути запах паленого, цивільних закликають закрити вікна. 

Зазначається, що у Донецьку поблизу пивзаводу розташовувалась база російських окупантів та склад палива, ймовірно, саме там і виникло займання. 

Внаслідок обстрілу території Донецького пивоварного заводу стався витік аміаку, повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.

Стверджується, що зона поразки становить два кілометри. Прі цьому запах відчувається і у центрі міста.

Містянам рекомендують не перебувати на вулиці і не відчиняти вікна.

Підприємство відновило діяльність у березні 2017 року під керівництвом угрупування «ДНР». Його відкрили на виробничих потужностях броварні «Сармат». Чи працювало виробництво останнім часом, невідомо.

До слова, в тимчасово окупованому Мелітополі зафіксовано гучний вибух: горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти. 

Зазначимо, що тимчасово окупованому Мелітополі продовжують діяти сили спротиву. Сьогодні вночі невідомі підірвали штаб «Єдиної Росії». 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. 

Теги: пожежа вибух Донецьк МВС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Миколаєві прогриміли потужні вибухи
У Миколаєві пролунали вибухи
Вчора, 21:59
Вибухи в окупованому Криму прогриміли 9 серпня
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
Вчора, 12:22
У Мелітополі прогримів вибух
В окупованому Мелітополі пролунав вибух: палає будівля МВС
Вчора, 22:49

Події в Україні

Зʼявилися супутникові знімки розбомбленого аеродрому окупантів у Саках
Зʼявилися супутникові знімки розбомбленого аеродрому окупантів у Саках
Удар ЗСУ по Каховському мосту: опубліковано відео руйнувань
Удар ЗСУ по Каховському мосту: опубліковано відео руйнувань
Вибухи у Донецьку: горить пивзавод, стався витік аміаку (відео)
Вибухи у Донецьку: горить пивзавод, стався витік аміаку (відео)
Президент пообіцяв окупантам відповідь на обстріли Дніпропетровщини
Президент пообіцяв окупантам відповідь на обстріли Дніпропетровщини
В окупованому Мелітополі пролунав вибух: палає будівля МВС
В окупованому Мелітополі пролунав вибух: палає будівля МВС
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину: є загиблі
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину: є загиблі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
ЗСУ пішли у контрнаступ під Ізюмом – ISW
67K
Стало відомо, коли парламент продовжить воєнний стан та мобілізацію
54K
СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)
42K
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
25K
Чому Зеленський забрав громадянство? Ображений Корбан назвав три версії
22K
Війна на боці Путіна. Узбекистан дав жорстке попередження своїм громадянам

Новини

Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 
Вчора, 20:17
Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Вчора, 19:54
Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
Вчора, 19:16
ЗСУ на кількох напрямках відбили ворожі штурми – Генштаб
Вчора, 19:00
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
Вчора, 18:46
Ворог вгатив по Сумщині з артилерії, пошкоджений газопровід 
Вчора, 18:10

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту