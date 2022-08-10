Вибухи у Донецьку: горить пивзавод, стався витік аміаку (відео)

В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи

У тимчасово окупованому Донецьку ввечері, 10 серпня, пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Користувачі соцмереж повідомляють про влучення снарядів на територію пивоварного заводу. У мережі з'явились відео масштабної пожежі.

Через займання у місті чути запах паленого, цивільних закликають закрити вікна.

Зазначається, що у Донецьку поблизу пивзаводу розташовувалась база російських окупантів та склад палива, ймовірно, саме там і виникло займання.

Внаслідок обстрілу території Донецького пивоварного заводу стався витік аміаку, повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.

Стверджується, що зона поразки становить два кілометри. Прі цьому запах відчувається і у центрі міста.

Містянам рекомендують не перебувати на вулиці і не відчиняти вікна.

Підприємство відновило діяльність у березні 2017 року під керівництвом угрупування «ДНР». Його відкрили на виробничих потужностях броварні «Сармат». Чи працювало виробництво останнім часом, невідомо.

До слова, в тимчасово окупованому Мелітополі зафіксовано гучний вибух: горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти.

Зазначимо, що тимчасово окупованому Мелітополі продовжують діяти сили спротиву. Сьогодні вночі невідомі підірвали штаб «Єдиної Росії».

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.