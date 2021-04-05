У харківському аеропорту сирієць намагався підкупити прикордонників (фото)

Сирієць пропонував прикордонникам $1500, щоб пропустили його співвітчизників

4 квітня в аеропорту «Харків» громадянин Сирії пропонував $1500 начальнику одного з підрозділів відділу прикордонної служби аеропорту.

У такий спосіб правопорушник 1988 року народження намагався вирішити питання щодо сприяння у безперешкодному перетинанні державного кордону в пункті пропуску «Харків-авіа» його співвітчизниками, громадянами Сирії. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Правоохоронці затримали іноземця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після передачі хабара службовій особі. Грошові кошти вилучено.

Слідчо-оперативні дії проводилися за повідомленням співробітників ГВВБ «Схід» спільно з ГОРВ Харківського прикордонного загону та поліцейськими відділу спецполіції ГУНП в Харківської області під процесуальним керівництвом Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, із залученням спецпризначенців прикордонної служби ДОЗОР.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення іноземцю про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.

Першочергові слідчі дії тривають, встановлюються інші учасники кримінального правопорушення.