На Закарпатті прикордонники накрили контрабандистів з безпілотником (фото, відео)

Контрабандисти переправляли через кордон тютюнові вироби

У районі села Червоне Ужгородського району оперативниками Чопського прикордонного загону виявили місце запуску безпілотного літального апарату. Було розпочато відпрацювання невідкладних заходів реагування.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Водночас прикордонникам відділу «Соломоново» від місцевого жителя села Червоне надійшла інформація про підготовку до здійснення протиправної діяльності. У вказане ним місце відразу вислали групу реагування та додаткові прикордонні наряди.

У ході спільних пошукових та оперативних заходів на околиці вищевказаного села незабаром було виявлено транспортний засіб УАЗ, в якому перебували четверо осіб. Двоє з них не мали жодних документів, що посвідчують особу. Також в автомобілі знаходився пакунок з тютюновими виробами.

Під час подальшого огляду прилеглої до місця виявлення автомобіля місцевості прикордонники знайшли безпілотний літальний апарат з конструкцію для його запуску та пристосуваннями для кріплення вантажу.

В порядку ст.60 КПК України про факт затримання ймовірних контрабандистів та засобів для здійснення правопорушення було проінформовано місцевий орган Нацполіції. Оперативним підрозділом Чопського загону направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст.199 «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів» та ст. 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» КК України.

Наразі тривають першочергові заходи щодо встановлення обставин правопорушення та з’ясування рольової участі осіб, причетних до вищевказаної протиправної діяльності.