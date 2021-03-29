Прикордонники виявили у подорожувальників підроблені ПЛР-тести (фото)

Печатки та підписи на бланках тестів були виготовлені за допомогою струменевого принтера

Підроблені ПЛР-тести виявлені на кордоні з РФ і Румунією

Минулими вихідними прикордонники Ізмаїльського та Сумського загонів виявили підроблені ПЛР-тести.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

У поромному пункті пропуску «Орлівка» на Одещині правоохоронці виявили одразу вісім підроблених ПЛР-тестів. Громадяни України на мікроавтобусі Volkswagen проверталися додому, проте в ході детального дослідження наданих на контроль документів охоронці кордону встановили, що печатки та підписи на бланках тестів виготовлені за допомогою струменевого принтера.

За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

А на Сумщині підроблену довідку про проходження ПЛР-тестування на Covid-19 пред’явив прикордонникам громадянин Молдови.

Іноземець прямував з РФ в Україну через пункт пропуску «Бачівськ». В ході спілкування з правоохоронцями чоловік зізнався, що тестування на Covid-19 він не проходив, а довідку придбав у невідомих осіб за 3 тис. російських рублів.

Наразі 40-річному громадянину Молдови відмовлено в пропуску та проставлено заборону в’їзду в Україну на 3 роки.

Крім того, про виявлення ознак злочину за ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» направлено повідомлення до Нацполіції.

Нагадаємо, Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Щоби потрапити в Україну, іноземці повинні мати:

обов’язковий поліс страхування, як це було визначено до цього,

негативний результат тестування на Covid-19 (ПЛР-тест, який зроблений не більше ніж за 72 години).

У разі відсутності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування або негативного результату тестування на Covid-19 впускати на територію України не будуть.



