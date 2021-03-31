Жінка з паспортом «ДНР» намагалася підкупити українських прикордонників

Власниця фейкового документа пропонувала прикордонникам хабар, щоб ті «закрили очі»

29 березня на контрольно-пропускному пунктів в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» військовослужбовці Донецького загону виявили у жінки, яка прибула з тимчасово окупованої території Донбасу, паспорт «ДНР».

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Під час проведення контрольних процедур прикордонники виявили у жінки паспорт «ДНР». Аби правоохоронці не помітили наявність фейкового документа, громадянка запропонувала їм 4 тис. грн хабара.

Жінка запропонувала прикордонникам 4 тис. грн

Прикордонники задокументували кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», та проінформували працівників Нацполіції

Прикордонники передали порушницю правоохоронцям для проведення відповідних кримінально-процесуальних заходів.

До слова, колишнього молодшого сержанта і експрацівницю відділення обліку особового складу військової частини 3057 Нацгвардії (Маріуполь) визнано винною у причетності до створення терористичної організації та призначено покарання у вигляді восьми років в’язниці. У лютому 2015 року колишня військова погодилася співпрацювати з бойовиком «ДНР».

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