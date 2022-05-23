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    Події в Україні

    У Харкові під завалами знайшли тіла 150 людей

    Рятувальники розбирають завали розбомблених будівель - У Харкові під завалами знайшли тіла 150 людей
    Рятувальники розбирають завали розбомблених будівель
    фото: Укрінформ

    Завали розбирали на 98 об'єктах

    З початку повномасштабного вторгнення РФ до України з-під завалів у Харкові рятувальники дістали тіла 150 людей. Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник начальника головного управління Держслужби з надзвичайних ситуації в області Анатолій Торяник.

    Завали розбирали на 98 об'єктах.

    «У Харкові нашими підрозділами розібрано повністю 98 локацій, на яких є завали. На жаль, з-під завалів вилучено понад 150 тіл загиблих», зазначає Торяник.

    В ДСНС повідомляють, що найбільше від масованих обстрілів постраждали райони Харкова Північна Салтівка, П'ятихатки, селище Жуковського, Рогань та Горизонт, розташовані ближче до лінії зіткнення, куди окупанти могли дістати артилерією.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській області ворог обстрілює Дергачівську громаду касетними снарядами, мінометами, в зоні бойових дій застосовує танки та вертольоти.

    20 травня внаслідок потрапляння ворожого снаряду виникла пожежа на території ринку в Київському районі міста Харкова.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові під завалами знайшли тіла 150 людей