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    Події в Україні

    Ракетні удари по Харкову. У місті горів ринок

    20 травня внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі в Харкові та чотирьох районах області - Ракетні удари по Харкову. У місті горів ринок
    20 травня внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі в Харкові та чотирьох районах області
    фото: ГУ ДСНС у Харківській області

    Рятувальники понад чотири години боролися з вогнем на ринку

    20 травня внаслідок потрапляння ворожого снаряду виникла пожежа на території ринку в Київському районі міста Харкова. Це сталося близько 20:28, повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

    Горіли торговельні павільйони на площі 1 тис. кв. м. На місце пожежі було направлено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС та 60 рятувальників.

    О 00:48 пожежу на ринку вдалось ліквідувати.

    Також протягом доби 20 травня проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Холодногірського, Індустріального, Новобаварського районів Харкова та у Шевченківській і Дергачівській громадах області.

    Крім того, 20 травня пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському районі Харківської області (4), Харківському (3), Лозівському (1), Богодухівському (1). Горіли приватні будинки, надвірні забудови, гаражі, об’єкти інфраструктури та природні екосистеми.

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    Ракетні удари по Харкову. У місті горів ринок
    Ракетні удари по Харкову. У місті горів ринок
    Ракетні удари по Харкову. У місті горів ринок
    Ракетні удари по Харкову. У місті горів ринок
    Ракетні удари по Харкову. У місті горів ринок
    Ракетні удари по Харкову. У місті горів ринок
    Ракетні удари по Харкову. У місті горів ринок

    Як повідомлялося, увечері 20 травня російські війська завдали ракетного удару по Київському району Харкова.

    Також у п'ятницю близько 15:00 окупанти завдали ракетного удару по Лозовій.

    Згодом стало відомо, що окупанти випустили три ракети по м. Лозова. Дві ракети вдалося відбити, але одна влучила у Будинок культури.

    Теги: Харків росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Ракетні удари по Харкову. У місті горів ринок