Ракетні удари по Харкову. У місті горів ринок

20 травня внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі в Харкові та чотирьох районах області

Рятувальники понад чотири години боролися з вогнем на ринку

20 травня внаслідок потрапляння ворожого снаряду виникла пожежа на території ринку в Київському районі міста Харкова. Це сталося близько 20:28, повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

Горіли торговельні павільйони на площі 1 тис. кв. м. На місце пожежі було направлено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС та 60 рятувальників.

О 00:48 пожежу на ринку вдалось ліквідувати.

Також протягом доби 20 травня проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Холодногірського, Індустріального, Новобаварського районів Харкова та у Шевченківській і Дергачівській громадах області.

Крім того, 20 травня пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському районі Харківської області (4), Харківському (3), Лозівському (1), Богодухівському (1). Горіли приватні будинки, надвірні забудови, гаражі, об’єкти інфраструктури та природні екосистеми.

Як повідомлялося, увечері 20 травня російські війська завдали ракетного удару по Київському району Харкова.

Також у п'ятницю близько 15:00 окупанти завдали ракетного удару по Лозовій.

Згодом стало відомо, що окупанти випустили три ракети по м. Лозова. Дві ракети вдалося відбити, але одна влучила у Будинок культури.