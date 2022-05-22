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    Події в Україні

    Ворог обстріляв Харківщину касетними снарядами та ракетами з вертольотів

    Всупереч обстрілам, комунальні служби та енергетики в регіоні продовжують працювати - Ворог обстріляв Харківщину касетними снарядами та ракетами з вертольотів
    Всупереч обстрілам, комунальні служби та енергетики в регіоні продовжують працювати
    фото: Вячеслав Задоренко/Facebook

    Окупанти продовжують бомбити з артилерії майже всі населені пункти Дергачівської громади

    У Харківській області ворог обстрілює Дергачівську громаду касетними снарядами, мінометами, в зоні бойових дій застосовує танки та вертольоти. Про це повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко.

    «На 87-й день повномасштабної війни окупанти продовжують бомбити з артилерії майже всі населені пункти Дергачівської громади. Ворог застосовує касетні снаряди, а по фронтових селищах і селах б’є з танків, мінометів, запускає ракети з вертольотів», – написав Задоренко.

    Всупереч обстрілам, комунальні служби та енергетики продовжують працювати. Влада проводить, де це можливо, гуманітарну роботу. Продукти доставляються, зокрема, в санаторій, куди евакуювали частину мешканців із сіл, що найбільше потерпають від обстрілів.

    Нагадаємо, 20 травня внаслідок потрапляння ворожого снаряду виникла пожежа на території ринку в Київському районі міста Харкова.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Ворог обстріляв Харківщину касетними снарядами та ракетами з вертольотів