Ворог обстріляв Харківщину касетними снарядами та ракетами з вертольотів

Всупереч обстрілам, комунальні служби та енергетики в регіоні продовжують працювати

Окупанти продовжують бомбити з артилерії майже всі населені пункти Дергачівської громади

У Харківській області ворог обстрілює Дергачівську громаду касетними снарядами, мінометами, в зоні бойових дій застосовує танки та вертольоти. Про це повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко.

«На 87-й день повномасштабної війни окупанти продовжують бомбити з артилерії майже всі населені пункти Дергачівської громади. Ворог застосовує касетні снаряди, а по фронтових селищах і селах б’є з танків, мінометів, запускає ракети з вертольотів», – написав Задоренко.

Всупереч обстрілам, комунальні служби та енергетики продовжують працювати. Влада проводить, де це можливо, гуманітарну роботу. Продукти доставляються, зокрема, в санаторій, куди евакуювали частину мешканців із сіл, що найбільше потерпають від обстрілів.

Нагадаємо, 20 травня внаслідок потрапляння ворожого снаряду виникла пожежа на території ринку в Київському районі міста Харкова.