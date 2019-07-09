У Харкові та Житомирі «замінували» виші



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За адресами замінування виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян

Наразі у містах проходить евакуація людей з приміщень вишів

У Житомирі та Харкові поліція перевіряє повідомлення про замінування вищих навчальних закладів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської та Харківської областей.

Так, у вівторок, 9 липня, до поліції від адміністрації двох вищих навчальних закладів Житомира надійшли повідомлення про отримання електронних листів зі змістом загрозливого характеру. На місця подій виїхали поліцейські, які обстежують будівлі та навколишню територію вишів.

«Поліцейські обмежили доступ по периметру території потенційної небезпеки. Також проведена евакуація людей з приміщень. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку руху транспорту», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що фахівці вибухотехнічної служби ГУНП разом з кінологами за допомогою службових собак та спеціальних технічних засобів проводять ретельний огляд приміщень та навколишніх територій.

Крім того, до правоохоронців надійшли повідомлення про закладення вибухівки у вишах Харкова, розташованих на проспекті Науки, вулиці Маршала Бажанова та площі Конституції.

На даний час проводиться огляд приміщень та прилеглої території.

«За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян», - вказують у поліції.

Нагадаємо, в Харкові у понеділок, 8 липня, правоохоронці перевіряли повідомлення про мінування усіх торгових центрів і залізничного вокзалу.

Як писали раніше, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявляв, що МВС змінило алгоритм реагування на повідомлення про мінування. Дане рішення прийняли, щоб не допустити зриву процесу голосування у день позачергових парламентських виборів.