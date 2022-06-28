У Харкові знову пролунала серія вибухів
Окупанти обстрілюють Харків
У вівторок, 28 червня, близько 20 години окупанти знову обстріляли Харків. Про це повідомляють мешканці міста.
«Харків'яни повідомляють про серію вибухів, на вулицях лунає сирена», – інформує «Суспільне Харків».
Про артобстріл міста повідомляють також соцмережі.
Офіційної інформації влади про удар по Харкову наразі немає.
Як повідомлялося, 28 червня близько 12:30 військові країни-агресора обстріляли Індустріальний район Харкова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Поранено п’ятьох співробітників.
«Влучили в одне із підприємств, постраждав житловий будинок. У Циркунах, на жаль, 2 людей загинули, 1 госпіталізований», – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Але, за його словами, необхідності евакуації людей із Харкова наразі немає.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів» у Харкові.