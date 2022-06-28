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    Події в Україні

    У Харкові знову пролунала серія вибухів

    У Харкові прогриміли вибухи - У Харкові знову пролунала серія вибухів
    У Харкові прогриміли вибухи
    фото з відкритих джерел

    Окупанти обстрілюють Харків

    У вівторок, 28 червня, близько 20 години окупанти знову обстріляли Харків. Про це повідомляють мешканці міста.

    «Харків'яни повідомляють про серію вибухів, на вулицях лунає сирена», – інформує «Суспільне Харків».

    Про артобстріл міста повідомляють також соцмережі.

    Офіційної інформації влади про удар по Харкову наразі немає.

    Як повідомлялося, 28 червня близько 12:30 військові країни-агресора обстріляли Індустріальний район Харкова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Поранено п’ятьох співробітників.

    «Влучили в одне із підприємств, постраждав житловий будинок. У Циркунах, на жаль, 2 людей загинули, 1 госпіталізований», – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    Але, за його словами, необхідності евакуації людей із Харкова наразі немає.

    Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів» у Харкові.

    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    У Харкові знову пролунала серія вибухів