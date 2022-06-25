Окупанти обстріляли ядерну установку у Харкові: є пошкодження

Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій

Радіаційний фон в експериментальній залі будівлі – в межах норми

Російські окупанти обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів» у Харкові. Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

«У результаті чергового обстрілу Харкова зі сторони Російської Федерації 25 червня 2022 року пошкоджень зазнала ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів». За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчика встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчика», – йдеться у повідомленні.

Як поінформували в Держатомі, пошкоджено: північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки; вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції; вентиляційну трубу основної будівлі установки; систему охолодження клістронної галереї прискорювача; корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення; обшивку основної будівлі установки.

Персонал продовжує огляд будівель, споруд та обладнання установки задля ідентифікації всіх ушкоджень, але цим роботам перешкоджає постійна небезпека нових обстрілів.

Наразі ЯПУ «Джерело нейтронів» переведена в глибокий підкритичний стан. Оперативний персонал контролює стан установки, продовжує роботу із усунення наслідків бойових дій та підтримання у працездатному стані обладнання ядерної установки. Однак ця робота ускладнена, а інколи й неможлива через небезпеку нових обстрілів майданчика. Зовнішнє електропостачання ЯПУ «Джерело нейтронів» відсутнє.

У результаті виміру переносним дозиметром встановлено, що радіаційний фон в експериментальній залі будівлі – в межах норми, зазначили в Держатомі.

У черговий раз зазначається, що ЯПУ «Джерело нейтронів», як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження бомбардування та/або обстріли майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

Читайте також: