Ворог вдарив по Харкову: є постраждалі
Відомо про п’ять постраждалих
Під обстріл російських загарбників потрапив Індустріальний район Харкова. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«За попередніми даними, п'ять постраждалих. Стан – середній, один госпіталізований у тяжкому стані. Дані оновлюються. Просимо без нагальної необхідності не виходити на вулиці міста», – йдеться в повідомленні.
За даним фактом прокуратура вже відкрила кримінальну справу.
«За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – зазначили у відомстві.
Також відомо, що виникла пожежа на одному з промислових підприємств.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів» у Харкові.
Нагадаємо, триває 125-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує наступ на напрямку Ізюм – Слов’янськ і штурмові дії на південній околиці Лисичанського НПЗ. Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ.