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    Події в Україні

    Ворог вдарив по Харкову: є постраждалі

    Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом чергової атаки на Харківщину - Ворог вдарив по Харкову: є постраждалі
    Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом чергової атаки на Харківщину
    фото: Харківська обласна прокуратура

    Відомо про п’ять постраждалих

    Під обстріл російських загарбників потрапив Індустріальний район Харкова. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

    «За попередніми даними, п'ять постраждалих. Стан – середній, один госпіталізований у тяжкому стані. Дані оновлюються. Просимо без нагальної необхідності не виходити на вулиці міста», – йдеться в повідомленні.

    За даним фактом прокуратура вже відкрила кримінальну справу.

    «За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – зазначили у відомстві.

    Також відомо, що виникла пожежа на одному з промислових підприємств.

    Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів» у Харкові.

    Нагадаємо, триває 125-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує наступ на напрямку Ізюм – Слов’янськ і штурмові дії на південній околиці Лисичанського НПЗ. Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ.

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    Теги: Харків росія окупанти прокуратура війна обстріл Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Ворог вдарив по Харкову: є постраждалі