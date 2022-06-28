Ворог вдарив по Харкову: є постраждалі

Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом чергової атаки на Харківщину

Відомо про п’ять постраждалих

Під обстріл російських загарбників потрапив Індустріальний район Харкова. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«За попередніми даними, п'ять постраждалих. Стан – середній, один госпіталізований у тяжкому стані. Дані оновлюються. Просимо без нагальної необхідності не виходити на вулиці міста», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом прокуратура вже відкрила кримінальну справу.

«За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – зазначили у відомстві.

Також відомо, що виникла пожежа на одному з промислових підприємств.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів» у Харкові.

Нагадаємо, триває 125-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує наступ на напрямку Ізюм – Слов’янськ і штурмові дії на південній околиці Лисичанського НПЗ. Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ.

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