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    Події в Україні

    У Каневі сильний вітер повалив головну ялинку міста

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    Сильний вітер повалив головну&nbsp;ялинку&nbsp;Канева, яка розташована на&nbsp;Ярмарковій площі - У Каневі сильний вітер повалив головну ялинку міста
    Сильний вітер повалив головну ялинку Канева, яка розташована на Ярмарковій площі
    Фото: Ігор Ренькас, Facebook

    «Не буду жартувати на рахунок локдауну, але така ситуація трапилася в місті вперше», зазначив мер Канева

    На Різдво, 7 січня, сильний вітер повалив головну ялинку Канева, яка розташована на Ярмарковій площі.

    Про це сьогодні повідомив мер міста Ігор Ренькас на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, ялинка впала о 22:30.

    «Наразі провівся демонтаж і з’ясовуються обставини. Не буду жартувати на рахунок локдауну, але така ситуація трапилася в місті вперше. Просимо вибачення за незручності. Сподіваємося, це не відіб'ється на святковому настрої жителів», – сказано в повідомленні мера.

    До слова, у Львові збудували ялинку з автомобілів (відео).

    Нагадаємо, на вихідні південь і схід України накриє мокрий сніг із дощем.

    Теги: атмосферне явище мер новорічні свята Різдвяні свята Черкащина ялинка вітер
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