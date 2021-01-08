У Каневі сильний вітер повалив головну ялинку міста

«Не буду жартувати на рахунок локдауну, але така ситуація трапилася в місті вперше», зазначив мер Канева

На Різдво, 7 січня, сильний вітер повалив головну ялинку Канева, яка розташована на Ярмарковій площі.

Про це сьогодні повідомив мер міста Ігор Ренькас на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ялинка впала о 22:30.

«Наразі провівся демонтаж і з’ясовуються обставини. Не буду жартувати на рахунок локдауну, але така ситуація трапилася в місті вперше. Просимо вибачення за незручності. Сподіваємося, це не відіб'ється на святковому настрої жителів», – сказано в повідомленні мера.

До слова, у Львові збудували ялинку з автомобілів (відео).

Нагадаємо, на вихідні південь і схід України накриє мокрий сніг із дощем.