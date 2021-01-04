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    У Львові збудували ялинку з автомобілів (відео)

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    Цьогоріч <span id="docs-internal-guid-2d5c46dd-7fff-aee8-b343-648f89a2f78f"><span>&laquo;автомобільні&raquo;&nbsp;</span></span>ялинки організовували в багатьох українських містах - У Львові збудували ялинку з автомобілів (відео)
    Цьогоріч «автомобільні» ялинки організовували в багатьох українських містах
    Фото: carbazar

    Наступного року львівські водії планують встановити рекорд

    У неділю, 3 січня, на території «Арена Львів» місцеві водії збудували своєрідну ялинку із 40 автомобілів. Про це повідомили на каналі організаторів carbaZar.

    «Нам дуже приємно, що Ви відгукнулися та знайшли час. Завдяки Вам, нам вдалося зробити свято та подарувати один одному теплі та позитивні емоції. Надіємось, що це буде наша добра традиція і наступного року ми зробимо ще більшу ялинку. Хоч часу на підготовку в нас було не багато, всього три дні, нам вдалося зібрати таких приємних та щирих людей і створити святкову атмосферу» — подякували учасникам організатори carbaZar.

    Також зазначається, що наступного року львівські водії планують встановити рекорд.

    Нагадаємо, в Харкові місцеві автолюбителі створили унікальну «ялинку» з автомобілів, яка стала рекордно великою в Україні. Участь у заході взяли 1 654 водії зі своїми авто. Минулорічний рекорд – 348 машин.

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