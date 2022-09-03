У центрі окупованого Севастополя пролунала серія вибухів (відео)

У небо піднявся чорний дим

Сьогодні, 3 вересня, у центрі окупованого Севастополя пролунала серія вибухів. Після чого у небо піднявся чорний дим. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

«Дуже сильні хлопки біля вулиці Гоголя, кілька штук», – йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах помітно дим на місці, де звучали вибухи. Також на одному з відео можна помітити різкий спалах.

Нагадаємо, останній раз про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі повідомлялося 22 серпня.

Як повідомлялося, Збройні сили завдали удару по позиціям загарбників у Херсоні. Влучили у готель та розважальний комплекс «Загублений світ», що належить головному колаборанту Херсонської області Володимиру Сальдо.