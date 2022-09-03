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Миколаїв здригнувся від гучного вибуху

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Миколаїв здригнувся від гучного вибуху
Причина вибуху в Миколаєві наразі невідома
фото ілюстративне

У Миколаєві та області оголошена повітряна тривога

Сьогодні, 3 вересня, вдень у Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне» і місцеве видання «Новини-N».

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Вибух пролунав близько 11:30.

Приблизно за чверть години до цього, об 11:14, було оголошено повітряну тривогу.

Офіційного повідомлення влади про вибухи в Миколаєві поки що немає.

Мешканцям Миколаєва та області під час повітряної тривоги слід перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, вночі росіяни обстріляли Новобаварський район Харкова, приліт був поряд зі школою. Окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Також вночі 3 вересня у Дніпровському районі українські військові збили всі п’ять російських ракет, які ворог скерував на Дніпро.

Крім того, в ніч на 3 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, а також вели обстріли по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади.

Теги: Миколаїв Миколаївщина війна росія окупанти обстріл Україна

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