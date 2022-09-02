У Харкові прозвучали вибухи

У місті оголошено повітряну тривогу

Увечері в п'ятницю, 2 вересня, в Харкові пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що вибухи чутні в місті віддалено. Наразі у місті оголошено повітряну тривогу.

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.

Нагадаємо, вдень 2 вересня у Херсонській області пролунали нові потужні вибухи. Зокрема місцеві пабліки повідомляли про нове влучання в Антонівський міст.

Також в соцмережах повідомили, що у Новій Каховці пролунало близько сім вибухів.

Додамо, триває 191-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.